Partecipazione e interesse all'Open Day dell'ITS Academy di Lanciano

Grande partecipazione all’Open Day organizzato dall’ITS Academy di Lanciano presso la sua prestigiosa sede di Palazzo degli Studi.

Oltre 50 ragazzi e ragazze, molti accompagnati dalle famiglie, provenienti da tutte le province abruzzesi e dal vicino Molise, interessati a conoscere i profili professionali e le modalità di accesso ai corsi ITS in partenza nel 2023, con iscrizioni aperte fino al 30 settembre.

“La partecipazione così massiccia da parte non solo di studenti, ma anche delle loro famiglie, e la provenienza anche da fuori regione, ci accredita sempre più come academy di eccellenza per la formazione nella meccatronica, automazione e informatica e dimostra come l’interesse verso questi profili tecnici sia forte ed in crescita” ha tenuto a precisare Antonio Maffei Direttore dell’ITS Academy.

L’evento è stato organizzato partendo da una presentazione dell’offerta formativa 2023 coni 6 nuovi corsi per circa 150 posti, che vedranno quest’anno l’apertura anche di nuove sedi. Oltre Lanciano, sede storica per la meccatronica, e Chieti, per i corsi in informatica, verranno aperte sedi anche a Teramo e ad Avezzano dedicate alla meccatronica ed automazione rispettivamente presso le scuole “IIS Alessandrini-Marino” e “IIS Majorana”.E’ stato sottolineato il valore duale e professionalizzante dei corsi ITS e dicome,proprio le grandi e piccole aziende abruzzesi dei diversi settori produttivi, siano state ad unirsi e a richiedere all’ITS Academy di Lanciano, con la collaborazione di Confindustria, corsi di specializzazione per giovani tecnici per soddisfare sia il normale turnover, dovuto ai pensionamenti, e sia la richiesta di nuovi tecnici più aggiornati rispetto all’evoluzione tecnologica in atto.

Inoltre, i ragazzi intervenuti hanno potuto simulare il test scritto, sotto la supervisione dell’ing. Francesco Vacca, docente dell’ITS, e “sperimentare” un colloquio motivazionale con la dott.ssa Rosanna Defilippis, psicologo professionista aziendale, oltre che approfondire gli aspetti didattici dei corsi con Tonino Di Toro, Responsabile della didattica;e Alfredo Cirilli,Segreteria tecnica, per le procedure di iscrizione.Le simulazioni sperimentate sono parte della selezione in ingresso che si svolgeranno, per i corsi di Meccatronica, il 10 ottobre aLanciano, presso la sede dell’ITS Academy, 13 ottobre adAvezzano,presso IIS “E. Majorana”,il 17 ottobre aTeramo,presso “IIS Alessandrini – Marino”, mentre per i corsi di Informatica e Cyber security le selezioni si svolgeranno l’11 ottobre a Lanciano.

Ci si potrà iscrivere fino al 30 settembre utilizzando l’apposita procedura on line presente sul sito web www.itsmeccanicabruzzo.eu.