Premio Disciplina d'Eccellenza all'Union Fossacesia: "La squadra più corretta"

Giovedì sera, durante la cerimonia di presentazione del calendario del Campionato abruzzese di Eccellenza 2023/2024 è stato formalmente consegnato il Premio Disciplina per lo scorso campionato all’Union Fossacesia, la squadra più corretta del torneo 2022/2023.

“Siamo molto orgogliosi di aver ricevuto il premio disciplina, che testimonia i valori sportivi del rispetto e della correttezza che coltiviamo – dichiara il presidente Giuseppe Ursini – Siamo stati onorati di aver ospitato a Fossacesia presso il Supporter Deluxe Hotel la serata di gala di presentazione del calendario di Eccellenza della nuova stagione, massima espressione del calcio regionale, portando alla ribalta la città di Fossacesia. Ringraziamo la LND Abruzzo e il presidente Memmo per aver scelto la Costa dei Trabocchi per questo evento, a cui ha fatto gli onori di casa il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

L’esordio in campionato – ha poi aggiunto Ursini in riferimento al calendario – sarà in trasferta a Sambuceto, contro una squadra molto rinnovata e ambiziosa. Sarà un partita temibile ma abbiamo grande voglia di iniziare. Il 10 settembre in casa affronteremo la Folgore Delfino Curi, squadra di primissimo livello e il 24 settembre il Giulianova. Si comincia subito con impegni difficili ma ci faremo trovare pronti!”