Tutto pronto per il Memorial Antonio Sciotti-Trofeo Città di Crecchio

È tutto pronto o quasi a Crecchio per alzare il sipario sulla 12^ edizione del Memorial Antonio Sciotti-Trofeo Città di Crecchio, una delle tante perle organizzative del sodalizio Asd Vini Fantini che si svolge in parallelo con i festeggiamenti locali in onore di Santa Elisabetta.

Il cliché dell’edizione 2023 è stato rivisto per permettere di svolgere le premiazioni dei bambini prima della partenza degli adulti.

Alle 18:45 sono in programma in Piazza Castello le gare giovanili, a seguire tutte le premiazioni dedicate. Alle 20:30 il clou della serata con la partenza della competitiva di 6,7 chilometri e la passeggiata ludico motoria. È attesa la partecipazione di molte società regionali abruzzesi e anche dalle regioni limitrofe con le adesioni che, in queste ore, sono sempre più in crescendo. E la cornice di pubblico si prevede folta ed entusiasta.

Chiusura in bellezza con un momento esilarante extra-sportivo: lo spettacolo dei noti Gemelli di Guidonia.