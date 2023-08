Lucio Tavoletta e Alessandro D'Urbano sul tetto del mondo

Per due giovani atleti abruzzesi quella del 25 agosto una giornata assolutamente da incorniciare: Lucio Tavoletta e Alessandro Bruno D’Urbano hanno conquistato, rispettivamente, l’oro e l’argento ai Mondiali Cadetti di judo in corso a Zagabria, il primo nella categoria 73 kg, il secondo in quella 81 kg.

Fanno parte della spedizione azzurra di scena all’appuntamento iridato in Croazia, portacolori della Kodokan Chieti.

“Dopo l’oro europeo – si legge sul sito della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – Lucio Tavoletta è anche Campione del Mondo, categoria al limite dei 73 kg, mentre Alessandro Bruno D’Urbano ha messo al collo la medaglia d’argento degli 81 kg. Grande giornata per la squadra azzurra, addirittura grandissima per Silvio Tavoletta, e non era ancora successo per il judo italiano che due atleti della stessa società sportiva arrivassero così in alto, fino a disputare la finale ai campionati del mondo, insieme, nella stessa giornata di gara”.

“Sono senza parole – ha detto Silvio Tavoletta, padre di Lucio e tecnico di entrambi nel Kodokan Chieti -, perché uno dopo l’altro vederli trionfare e soprattutto vederli riscattare i tanti sacrifici compiuti in questi ultimi due anni, durante e dopo la pandemia, è stata una gioia immensa… hanno dato tutto, hanno dimostrato a tutti i ragazzi della loro età che fare i sacrifici, studiare, impegnarsi, sacrificarsi con serietà, con onestà, con amicizia porta a dei risultati. Chieti è una piccola cittadina e loro hanno dimostrato che si può fare, si può arrivare con serietà e con il sorriso, con l’umiltà, rimanendo con i piedi per terra e la mia emozione è veramente incredibile”.

“Oggi è una giornata bellissima – ha detto Lucio Tavoletta -. Per arrivare a questo punto è stato necessario allenarsi molto e alla fine il duro lavoro è stato ripagato. Volevo ringraziare la famiglia, i miei amici e tutte le persone che mi sono state vicino: grazie a voi che siete stati fondamentali per raggiungere questo risultato!”.

“Sono molto soddisfatto di questa medaglia – ha commentato invece Alessandro D’Urbano – del modo in cui mi sono espresso sul tatami e della concentrazione che ho avuto. Non mi aspettavo questo risultato però lo volevo con tutto me stesso per il duro lavoro che ho fatto durante questa estate. Ringrazio i miei compagni di nazionale e di palestra, i miei allenatori che mi hanno sostenuto seguito e i miei genitori”.

“Oggi è stata una grande giornata per i colori azzurri, probabilmente per i cadetti una delle più belle di sempre – le parole dei coach nazionali Francesca Campanini e Massimiliano Pasca – Lucio Tavoletta conferma il suo talento e il suo stato di grazia bissando il successo degli europei e laureandosi Campione del Mondo. Altro grande successo è l’argento conquistato da Alessandro D’Urbano che, al termine di una stagione che lo ha visto crescere moltissimo, arriva anche lui ai vertici mondiali”.

Foto dalla pagina Fijkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali