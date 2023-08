Annullato il Trofeo Città del Miele a Tornareccio

A seguito di un grave incidente sul lavoro a Mozzagrogna capitato nel pomeriggio del 25 agosto al figlio di un membro del comitato organizzatore dell’evento Trofeo Città del Miele, l’Asd Pallano Outdoor comunica con profondo sconforto l’annullamento della corsa podistica programmata per domenica 27 agosto, nella speranza di ricevere notizie confortanti dall’ospedale di Pescara in cui si trova attualmente ricoverato in condizioni critiche Mattia, originario di Tornareccio, molto conosciuto nella comunità locale e anche tra le fila dell’Asd Pallano Outdoor.

“Non siamo mentalmente pronti per una giornata di festa, preghiamo per il nostro caro Mattia”, ha spiegato in una nota Pasquale Iannone, presidente dell’Asd Pallano Outdoor.