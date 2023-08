Eccellenza abruzzese, giovedì la presentazione del calendario

Tutto pronto per la partenza della stagione 2023/2024 del calcio dilettantistico abruzzese. Il primo grande evento, come da tradizione, è rappresentato dalla presentazione del calendario del Campionato di Eccellenza maschile, ormai un rito attesissimo da società, protagonisti sul campo e addetti ai lavori.

Il via ufficiale al campionato verrà dato dal Comitato Regionale Lnd Abruzzo con una serata di gala riservata ai presidenti delle società partecipanti al torneo.

Appuntamento a Fossacesia, giovedì 24 agosto, alle ore 19, presso il Supporter Deluxe, location che ospiterà la “Cena di Gala – Presentazione del calendario del Campionato di Eccellenza maschile”, organizzata dal presidente del Comitato Concezio Memmo e dal suo Consiglio Direttivo.

Saranno presenti anche il vice presidente nazionale della Figc, Daniele Ortolano, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, i presidenti regionali dell’Aia, Giuseppe De Santis, dell’Aiac, Giuseppe Costantino, dell’Aic, Federico Schiavone, e del Coni Abruzzo, Enzo Imbastaro.

Dopo l’intervento del presidente Memmo sarà presentato il calendario dell’Eccellenza 2023/24.

Nel corso della serata verrà consegnato allo Union Fossacesia il “Premio Disciplina”, vinto durante la scorsa stagione sportiva.