Grandi e piccini protagonisti alla Duilio Run ad Atessa

È stata una giornata felice per i tanti podisti che hanno dato anima e corpo alla decima edizione della Duilio Run-Trofeo Podistico Città di Atessa. Nella contrada di Piazzano hanno partecipato in 150 provenienti da quasi tutto l’Abruzzo e da altre regioni d’Italia (Lombardia, Molise, Emilia Romagna e Marche).

La corsa ha fatto registrare l’affermazione nella competitiva di 10,8 chilometri del 17enne lombardo Luigi Alessio Turrin. Il battistrada, col tempo di 36’23”, ha staccato di 37 secondi l’atleta di Casalbordino Francesco D’Agostino (GP Parco Alpi Apuane), terzo posto per Davide Ricciutelli (Tocco Runner), quarto Marco Di Tommaso (La Sorgente Gruppo Sportivo) e quinto Luca Chieregato (Runners Lanciano).

Tra le donne, con il tempo di 45’51”, ha avuto la meglio Loretta Cianflocca (Podisti Frentani), seconda Mariele Costantini (Atletica Val Tavo), terza Alina Fortuna (Runners Lanciano), quarta Valentina Fattibene (Atletica Corriferrara) e quinta Chiara De Rosa (Runners Lanciano).

Tirando le somme della coinvolgente e riuscitissima manifestazione, da elogiare lo spirito e l’entusiasmo degli organizzatori dell’Asd I Lupi d’Abruzzo capitanata da Maurizio Orfeo e Massimo Petronio nell’allestire un evento davvero impeccabile sotto ogni profilo portando dentro il ricordo del compianto Duilio Fornarola, che ha perso la vita nel 2014 mentre si avvicinava al traguardo della Maratona Dannunziana a Pescara.

Grosso successo anche per anche dalle gare riservate ai bambini e ai ragazzi che hanno visto l’Asd I Lupi d’Abruzzo ottenere il maggior cumulo di vittorie e di piazzamenti individuali, così come la classifica per società col numero maggiore di partecipanti (46) davanti a Podisti Frentani (27) e Atletica Val Tavo (9).

VINCITORI DI CATEGORIA

M23: Filippo Taricani (Team Naturabruzzo)

M30: Giuseppe Lazzaro (Il Crampo Gruppo Podistico)

M35: Antonio Sabatini (Podistica Vasto)

M40: Marco Di Tommaso (Runners Chieti)

M45: Alessandro Micomonaco (Runners Chieti)

M50: Maurizio Di Paolo (Acli Marathon Chieti)

M55: Corrado Clerici (Atletica Val Tavo)

M60: Marcello Priolo (Podistica Avis Campobasso)

M65: Massimo Giustino Bascelli (Podistica Alternativa)

M70: Diamante Di Vincenzo (Podisti Frentani)

M75: Antonio Magnacca (Asd I Lupi d’Abruzzo)

M80+: Giuseppe Di Vacri (FART Sport)

F35: Fatos Cakmakyurdu (Runners Casalbordino)

F40: Chiara De Pamphilis (Atletica Val Tavo)

F45: Valentina Fattibene (Atletica Corriferrara)

F50: Marcella Romanelli (Podisti Frentani)

F55: Antonella Graziani (Progetto Running)

F60: Patrizia Di Primio (Tribù Frentana)