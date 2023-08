Si disputa sabato 5 agosto a Fossacesia il Bucci Runner Memorial con la regia dell’Atletica Fossacesia.

La terza edizione intitolata ad Antonio Bucci, indimenticato podista venuto a mancare tristemente nel 2020, convoglierà a Fossacesia tanti podisti e amici del compianto Antonio con un ricco programma approntato dagli organizzatori: alle 17:30 la visita al cimitero per la commemorazione davanti alla tomba e una breve benedizione, alle 18:00 le gare dei bambini e dei ragazzi (0/5 anni, 6/7, 8/9, 10/11, 12/13 e 14/15), alle 20:30 il clou della serata con la partenza della competitiva di 10,5 chilometri e della camminata non competitiva denominata Belvedere San Giovanni in Venere.

Riconfermato in toto il percorso dello scorso anno con l’attraversamento del centro cittadino di Fossacesia, il passaggio nei pressi dell’Abbazia di San Giovanni in Venere per tornare al Parco Aldo Moro dove è fissato il quartier generale di tutta la manifestazione.

SANT’APOLLINARE – La complessa macchina organizzativa della Tribù Frentana sta lavorando alacremente per dare la giusta rilevanza allo svolgimento del Trofeo Due Colli a Sant’Apollinare. Per domenica 6 agosto, grandi preparativi per questa gara che contempla il ritrovo alle 17:00 in piazza Mazzini, le gare dei bambini e dei ragazzi alle 18:00 e la partenza della competitiva di 9 chilometri alle 19:00 insieme alla passeggiata non competitiva di 3 chilometri.