Premio Letterario Emily: svelati i nomi dei vincitori che si contenderanno il podio

Sono stati annunciati ieri, attraverso il sito ufficiale del Premio Letterario Emily “I mille volti della violenza”, i nomi dei tre vincitori della prima edizione del concorso letterario giunto ormai alla conclusione del suo viaggio tra parole, storie ed emozioni.

“Questi i finalisti che si contenderanno il podio” si legge sulla home page del sito premioletterarioemily.it “(in ordine alfabetico cognome) Alberto Pellai, “La vita accade” – Mondadori; Mirfet Piccolo, “Senzanome” – Perrone Editore; Younis Tawfik, “La sponda oltre l’inferno” – Oligo Editore”.

Per scoprire chi si aggiudicherà il primo premio - pari a un assegno di 1000 euro - e, a seguire, secondo e terzo (500 e 250 euro), bisognerà attendere le ore 21 di sabato 12 agosto, giorno in cui la centrale Piazza Garibaldi a Cupello ospiterà autori, Comitato Direttivo, Giuria Tecnica, Giuria giovani e chiunque voglia partecipare, per dar vita a un’emozionante cerimonia di premiazione che vedrà tra gli ospiti della serata la presenza di Nino Germano, giornalista del TG3 Abruzzo.

Presenzierà inoltre Alfredo Favi, marito dell’autrice del romanzo vincitore del Premio Strega 2023 “Come d’aria”, Ada d’Adamo. Sarà lui a ritirare il Premio Emily 2023 che, alla sua prima edizione, è dedicato proprio alla memoria della scrittrice e saggista ortonese, appassionata di danza e musica classica sin dall’infanzia, scomparsa lo scorso I aprile.