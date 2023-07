'Corri per la Majella' tra Lama dei Peligni e Palena

L’Asd Vini Fantini propone nel pomeriggio di domenica 9 luglio la settima edizione di Corri per la Majella che unisce Lama dei Peligni a Palena.

Torna un evento podistico atteso e partecipato che non mancherà di dare emozioni e spettacolo ai piedi della Majella con la gara competitiva di 10 chilometri.

La partenza agonistica, prevista alle 17:30, sarà anticipata dalla consueta vetrina per bambini e ragazzi nelle gare a loro dedicate, dai 5 ai 15 anni, previste a partire dalle 16:00 sempre a Lama dei Peligni con relativa premiazione in loco (eccetto gli adulti le cui premiazioni avranno luogo a Palena dopo l’arrivo). Da rilevare il servizio navetta gratuito che darà la possibilità di lasciare la macchina all’arrivo (parcheggio pullman all’ingresso del paese) per poi raggiungere Lama dei Peligni dalle 15:30 alle 16:30.