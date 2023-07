Lanciano. In arrivo nuovi fondi per la videosorveglianza in città

Sarà una Lanciano più sicura dopo l’approvazione del progetto, presentato dall’amministrazione comunale per consolidare e potenziare l’installazione di telecamere di video sorveglianza, da parte del ministero dell’Interno.

Infatti, Il ministro Matteo Piantedosi ha firmato il decreto con cui si approva la graduatoria per l’anno 2022 degli enti ammessi a finanziamento per la realizzazione di impianti di videosorveglianza. Tra gli enti ammessi c’è il comune di Lanciano per un finanziamento di 56.600 euro.

Il progetto, promosso dal sindaco Filippo Paolini e dall’assessore al decoro Urbano Tonia Paolucci, prevede un pari cofinanziamento da parte del comune per arrivare ad uno stanziamento totale di ben 113.234,38 euro.

“La videosorveglianza rappresenta uno strumento di grande importanza per l’innalzamento degli standard di sicurezza. Grazie alle risorse rese disponibili dal Viminale, e al supporto finanziario offerto ai Comuni per la realizzazione degli impianti, puntiamo ad una sua progressiva estensione sul territorio” hanno dichiarato il sindaco Paolini e l’assessore Paolucci

“Saranno interessate all’istallazione delle telecamere sia per la lettura targhe sia per la sicurezza del territorio, come parchi aree pubbliche e monumenti non solo le zone del centro cittadino ma anche la periferia e le contrade – concludono Filippo Paolini e Tonia Paolucci - Questa notizia giunge proprio in un momento dove abbiamo assistito a numerosi atti vandalici e questo potenziamento della videosorveglianza giunge particolarmente gradito”.