Gran Premio Città di Sant’Eusanio del Sangro in ricordo di Mario Di Toro e Giuseppe Fantini

L’Asd Guarenna 3.0 ha scaldato a lungo i motori per mettere in scena, domenica 25 giugno, il Gran Premio Città di Sant’Eusanio del Sangro per la categoria Allievi.

Una manifestazione voluta per il terzo anno di fila nel ricordo di due figure carismatiche e di spicco del ciclismo abruzzese come Mario Di Toro e Giuseppe Fantini. Da coprire un tracciato a circuito di 73 chilometri che si snoda lungo le strade della valle del Gogna con partenza (alle 10:00) e arrivo presso la contrada Castellata Forestieri (all’altezza della pizzeria Enrico).

Con il patrocinio del Comune di Sant’Eusanio del Sangro, sono 84 gli iscritti in rappresentanza delle squadre Team Go Fast, Asd Moreno Di Biase, Team Belvedere Coratti, Gulp Pool Val Vibrata (Abruzzo), Piesse Cycling Team, Vangi Sama Ricambi Il Pirata, Team Coratti, Velosport Ferentino, Logistica Ambientale-Spezia Bike (Lazio), UC Foligno (Umbria), Team Go Fast Puglia, Il Pirata Sama Ricambi Puglia, Asd 1 Dente in Più (Puglia), Polisportiva Milleluci Ciclismo (Toscana), Team Cesaro e Mary J Sweet Angel (Campania).