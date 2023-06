"Namastè", il nuovo tormentone estivo targato Banda Piazzolla

La crisi economica e l’inflazione ci hanno messo in ginocchio? “Namastè… e stameje”: il classico saluto indiano diventa in dialetto abruzzese “Dobbiamo starci… e stiamoci”.

Za Rosa Zompacavallo, protagonista del nuovo ironico videoclip di Banda Piazzolla nei panni di una guru indiana maestra di vita, per fronteggiare la difficoltà della situazione, suggerisce calma, rilassamento e soprattutto di prenderla con filosofia; come diceva il grande Eduardo, “adda passà a nuttata”.

E’ da notare che la nuova canzone del gruppo pop-folk vastese nasce dagli argomenti trattati nel primo episodio della web comedy di Pino Piazzolla "Condominio La Torre” di recente pubblicazione: uno dei casi in cui spesso la scrittura cinematografica influenza la scrittura musicale. Alcune scene del video, inoltre, sono state girate nella Torre Diomede del Moro a Vasto, sede di numerosi eventi culturali promossi dall’Associazione dei Vigili del Fuoco in congedo. Pino Piazzolla ha voluto rendere omaggio a questa realtà nella speranza di far conoscere le sue attività ad un pubblico più vasto.

Questo il link del video https://youtu.be/3APJfzy329I