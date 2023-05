Evenepoel conquista la prima maglia rosa del Giro 2023

E’ il Campione del Mondo Remco Evenepoel a far registrare il miglior tempo (21 minuti e 18 secondi) alla cronometro Fossacesia-Ortona, prima tappa di complessivi 19,6 chilometri del Giro d’Italia 2023 partito dall’Abruzzo.

Il 23enne ciclista belga è stato protagonista di una grande prova, imponendosi d’autorità. In seconda posizione l’italiano Filippo Ganna, tra i favoriti della vigilia, distanziato di 22 secondi. Terzo il portoghese Almeida a 29 secondi.

Splendida l’immagine offerta dal territorio abruzzese, quello della Costa dei Trabocchi in modo particolare con la sua spettacolare pista ciclopedonale, offerta dalle telecamere della Rai al mondo intero. Una cartolina, di promozione, esaltante.

L’edizione 106 della ‘corsa rosa’ prosegue ancora in Abruzzo con la seconda tappa, la Teramo-San Salvo di domenica 7 maggio. Il giorno successivo, lunedì 8, la tappa numero 3, da Vasto a Melfi.

Il Giro farà ritorno in Abruzzo in occasione della settima tappa, la Capua-Campo Imperatore, con arrivo in quota al Gran Sasso d’Italia, venerdì 12 maggio.

Foto dalla diretta tv Rai