Viviluna: la new entry della Cantina Frentana

In occasione del Giro d’Italia che parte dal nostro territorio a Rocca San Giovanni non possono mancare le novità enogastronomiche.

La Cantina Frentana di Rocca San Giovanni ha prodotto Viviluna, un nuovo vino rosato di denominazione IGT realizzato con uve abruzzesi e presentato al Vinitaly 2023.

Un vino rosato che, caratterizzato da una tonalità rosa tenue insieme ad un sapore e profumazione fruttati, accompagna le occasioni speciali rafforzando le peculiarità vinicole del territorio abruzzese. Ed è anche in questo caso che non si ha solo un prodotto locale di degustazione vinicola locale, ma anche un tratto intrinseco del territorio abruzzese che racchiude in sè la flora e la ricchezza naturalistica dei vigneti abruzzesi.



In un evento che si tinge di rosa, anche il vino si colora di rosa