"Borghi e Contrade": si va di corsa a Rocca San Giovanni

Il Comune di Rocca San Giovanni, in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Vini Fantini by Farnese - Running e e l'Hotel “Villa Medici”, organizza la Manifestazione Podistica “Borghi e Contrade”, prevista per domenica 5 Marzo.

Una gara che si snoderà su tre differenti percorsi – 13 Km – 20 Km – 30 Km – con partenza ed arrivo presso l'Hotel “Villa Medici”, transitando nel cuore del centro storico e in diverse contrade di Rocca San Giovanni.

"È un evento - si legge in una nota - che ha come obiettivo quello di catalizzare la partecipazione in loco di atleti abruzzesi e di fuori regione, al fine di far conoscere le bellezze paesaggistiche del territorio, unendo fra loro due aspetti sociali importanti, quali lo sport ed il turismo. Un progetto che innesca importanti risvolti, soprattutto in termini di promozione e visibilità, con ritorno non solo nell’ambito sportivo ma anche per l’economia stessa del paese.

Questo evento, che vede tra gli organizzatori il Campione italiano di Maratona e Azzurro Olimpico di Atene 2009 Alberico Di Cecco, nonché il Campione Italiano della 6 ore e Nazionale di Ultramaratona Valentino Caravaggio, è stato incluso nel calendario del Corrilabruzzo Uisp 2023".

La gara sarà preceduta, nella giornata di sabato 4 marzo alle ore 18:00, presso l'Hotel “Villa Medici”, dal convegno “Correre - Allenare Podismo e Ciclismo in ottica multidisciplinare".