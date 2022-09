Torneo del Mastrogiurato a Lanciano, ricordato Fabio Pasquini

Dodici le squadre, provenienti da tutto l’Abruzzo, ma anche da fuori regione, che hanno animato il “Torneo del Mastrogiurato”, organizzato dall’Azzurra Basket Lanciano. L’appuntamento sportivo, interregionale, è giunto alla settima edizione e si è svolto nella prima parte al “Costa dei trabocchi Sporting Club” di Rocca San Giovanni e in quella conclusiva al Palasport di Lanciano.

Alla kermesse, per gli Under 15 femminili, hanno preso parte le ragazze dell’Azzurra Basket, prima classificata; Pink Basket Terni, giunta seconda; e Yale Pescara e Panthers Roseto. Per quanto riguarda gli Under 14 maschili, vi hanno partecipato Intrepida Ortona, Azzurra Basket, Magic Chieti, Angel Manfredonia, Alfa Omega Ostia, Chieti Basket e Virtus Roseto: queste ultime due compagini hanno dato vita ad un’avvincente finale in cui i ragazzi di Roseto hanno sconfitto i teatini, aggiudicandosi il primo posto e, quindi, l’”Anxa Cup”.

“E’ un torneo – dichiara il presidente dell’Azzurra, Ezio Grappasonno – che permette ai ragazzi di confrontarsi sul campo e di socializzare con i propri coetanei, ma anche di misurare la propria preparazione”. Momento toccante quello in cui Marco Lombardi, general manager dell’Azzurra, ha parlato di Fabio Pasquini, di Treglio, scomparso tragicamente, a 31 anni, nel 2020 in un incidente stradale sulla statale 16 a Fossacesia. All’epoca era capitano di una squadra di basket. “Quest’anno – ha spiegato Lombardi – abbiamo voluto ricordare questo atleta, con un Memorial a lui intitolato”. Presenti la moglie di Pasquini, Katia Di Biase e la figlioletta Perla.

E’ entrata così nel vivo la stagione dell’Azzurra Basket, che si è arricchita di diverse novità. Confermati, per quanto riguarda i preparatori, i pilastri dei diversi movimenti: dal minibasket con Anna Maria Di Rocco, alle giovanili maschili con Mauro Di Matteo e femminili con Jacopo Pardi. Il direttore sportivo Marco D’Addario ha fatto diversi innesti nello staff: il primo porta il nome di Benedetto Salomone che guiderà la prima squadra nel campionato di D, affiancato da coach Giorgio Rosito. L’area fisica di tutto il movimento sarà sotto la responsabilità di Giuseppe Aimola. Al lavoro anche gli istruttori Maria Cicala, Francesco Frattura, Stefania Mattioli, Fabrizia Zulli. Lo staff dirigenziale è inoltre composto dal responsabile del minibasket Giuseppe Di Foglio; il responsabile delle giovanili Antonio Luciani, e il responsabile del settore femminile Patrizio Pardi.