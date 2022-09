Lanciano. Riprende il corso di preparazione al parto al Renzetti

Le unità operative di Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria Nido dell’ospedale di Lanciano organizzano da lunedì prossimo, 1 ottobre 2022, un corso di preparazione al parto dedicato alle donne giunte alla 26esima settimana di attesa.

Si tratta di nove incontri pre parto che saranno tenuti da pediatri, ginecologi, ostetriche e vigilatrici d’infanzia e durante i quali saranno fornite le informazioni necessarie per completare al meglio il percorso della gravidanza e rispondere a ogni dubbio e interrogativo.

Un decimo incontro successivo al parto si concentrerà sulle tecniche per eseguire i massaggi ai neonati. In un ulteriore incontro saranno illustrate le manovre per la disostruzione delle vie aeree.

Il corso è coordinato dal ginecologo Eugenio Esposito e dal pediatra Nicola Ranieri.

Per partecipare agli incontri ci si può iscrivere, dopo il compimento della 25esima settimana di gestazione, chiamando il numero telefonico 0872.706313.