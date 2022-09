Italia Campione d'Europa in terra d'Abruzzo

Paradiso-inferno e… ritorno in Paradiso: su questa ‘scia’ la finalissima vinta dall’Italia contro la Polonia per l’atto conclusivo degli Europei Under 20 di volley maschile di scena in Abruzzo, tra Montesilvano e Vasto.

Nella gara giocata al PalaRoma, con pienone di pubblico, gli azzurri di coach Matteo Battocchio s’impongono al tie-break, 3-2, in una partita di grandi emozioni. Strepitosa la nazionale italiana nei primi due set, poi recupero, di tenacia ed orgoglio, del sestetto polacco che ha rimesso in bilico la sfida. Nell’ultima e decisiva frazione, però, sono saliti di nuovo in cattedra gli azzurri che hanno con pieno merito condotto la contesa a loro favore conquistando e festeggiando il prestigioso titolo continentale giovanile.

Per l’Italia del volley, stavolta in terra d’Abruzzo, un nuovo luccicante e straordinario successo.

Foto Americo Ricciardi