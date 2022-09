Tavola rotonda sulla Cura del Bene Comune

Il progetto regionale “Il Cortile” che vede cinque associazioni di volontariato del territorio: Ricoclaun come capofila insieme a Avi Alzheimer, Amici di Zampa, Lory a Colori e Cb San Vitale coinvolte insieme nel progetto dell’orto sociale della legalità alla Scuola Primaria “G. Spataro” di Vasto e adotta le aromatiche alla Villa Comunale, propone una tavola rotonda sul tema: “La cura del bene comune. Progetti di rigenerazione urbana del terzo settore” Mercoledì 28 settembre ore 17,00 nella Sala Aldo Moro, ex Palazzi Scolastici.

Interverranno: Nicola Della Gatta, Assessore Cultura, al Welfare e all’inclusione Sociale, Pasquale Bonasora, presidente Labsus- Laboratorio per la sussidiarietà Aps, Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun, Marta Elisio e Fabio Travaglini della Pmi Services, Rosanna Florio, presidente Amici di Zampa, Maria Teresa Del Gesso, presidente Avi Alzheimer Vasto, Monica Marinari, Presidente Lory a Colori, Giuseppina Rossi, funzionario giuridico pedagogico Casa Circondariale e Antonio Cilli, Editore Cittanet.

Sarà l’occasione per confrontarsi insieme come associazioni della comunità vastese sulle esperienze svolte e soprattutto con quelle svolte da Labsus, il Laboratorio per la sussidiarietà, associazione nazionale che ha un obiettivo ben preciso, fondato su una certezza. La certezza è che le persone siano portatrici non solo di bisogni ma anche di capacità e che è possibile che queste capacità siano messe a disposizione della comunità per contribuire a dare soluzione, insieme con le amministrazioni pubbliche, ai problemi di interesse generale. https://www.labsus.org