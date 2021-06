Mauro Sciulli confermato alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico Abruzzo

Unico candidato ed eletto all’unanimità, Mauro Sciulli è stato riconfermato alla presidenza regionale del CIP Abruzzo (Comitato Italiano Paralimpico), in occasione dell’assemblea elettiva che si è svolta a Francavilla al Mare presso l’hotel Corallo per il rinnovo delle cariche, in seno al CIP regionale, nel quadriennio 2021-2024.

Tanta soddisfazione per il 38enne dirigente di Sulmona che continua per altri quattro anni l’incarico regionale di presidente: “Mi preme ringraziare tutti i collaboratori e i miei sostenitori che mi hanno accompagnato in questi anni. Conto di poter svolgere al meglio il mio secondo mandato in cui il tema dell’inclusione e la ripartenza dello sport paralimpico post pandemia saranno i temi portanti del nuovo corso operativo con tutte le nostre forze, perché lo sport deve essere un diritto di tutti e senza ulteriori ostacoli”.

Mauro Sciulli sarà affiancato nel direttivo regionale del CIP per i prossimi quattro anni da Monica Ciaramellano (rappresentante FISDIR), Elvia Rega (FINP), Piercarlo Fisco (FISIP), Federico Di Francesco (FISPIC), Antonio Cippo (FINP-FIT) e Paride Ciccozzi (FIPAV).