Borrelli: finanziate il "Fondo unico per la viabilità"

Il Sindaco di Atessa Giulio Borrelli chiede di finanziare il “Fondo Unico Regionale per la viabilità”, con le risorse a disposizione discrezionale dei singoli Consiglieri. Aumenteranno così i fondi per la manutenzione straordinaria delle strade comunali e provinciali.

In occasione del varo della Legge di Bilancio, il Sindaco di Atessa ha inviato al Presidente della Giunta regionale Marsilio, al Presidente del Consiglio Sospiri e a tutti i gruppi politici, di maggioranza e minoranza, una proposta per finanziare il ““Fondo unico regionale per la viabilità”, in modo da soddisfare le necessità degli Enti locali. “Non date tutte le risorse messe a disposizione discrezionale dei Consiglieri, che troppo spesso suscitano polemiche, per soddisfare esigenze particolaristiche, ma destinatene (almeno una quota sostanziosa) alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza delle dissestate strade provinciali e comunali”. Questa, in sintesi, la proposta di Giulio Borrelli supportata da una ricca documentazione inviata ai decisori della Regione Abruzzo.