Appuntamento con "La prima guerra civile" di Gianni Oliva

La presentazione del libro dello storico e giornalista Gianni Oliva “La prima guerra civile” si terrà venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 17:30, presso il Cinema Teatro Comunale di Casoli.

L'autore offrirà una nuova interpretazione del brigantaggio postunitario, proponendo una ricostruzione approfondita della difficile e violenta fase di annessione del Mezzogiorno dopo l'Unità d'Italia. Nel corso del pomeriggio, si rifletterà sulle implicazioni storiche di questo fenomeno e delle sue ripercussioni sulla storia nazionale. Ne discuteranno con l'autore Maria Rosaria La Morgia e Maria Lucia Di Fiore.

