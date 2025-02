Consegnata la nuova Bandiera della Regione a Fossacesia

Si è tenuta, nella Sala Consiliare del Municipio di Fossacesia, la cerimonia di consegna della nuova bandiera della Regione Abruzzo, in sostituzione della precedente versione, come simbolo di un aggiornamento e rafforzamento dell'identità regionale.

Il Consigliere regionale Francesco Prospero, a nome della Presidenza del Consiglio, ha consegnato il nuovo vessillo al Sindaco e alla Giunta comunale di Fossacesia. Durante il suo intervento, Prospero ha ricordato il valore simbolico della nuova bandiera, che si arricchisce di importanti significati, tra cui i colori che rappresentano la forza, la bellezza e la cooperazione del territorio abruzzese, nonché il legame profondo con le autonomie locali.

Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha espresso il proprio ringraziamento al Consiglio regionale e al Consigliere Francesco Prospero per questa significativa e semplice cerimonia. Ha anche sottolineato come il cambio della bandiera rappresenti un passo importante verso una rinnovata sinergia tra Regione e Comuni, evidenziando l'importanza della collaborazione per affrontare insieme le sfide che interessano l'intero territorio abruzzese.