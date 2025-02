Passolanciano, verranno sbloccati parte dei fondi del Masterplan

Nel fine settimana in cui Roccaraso si è preparata al secondo assalto di turisti e sciatori sono arrivate notizie confortanti per i sindaci del comprensorio sciistico Passolanciano-Maielletta, che ricade tra le province di Chieti e di Pescara.

L'affluenza moderata di appassionati della neve ha permesso di scongiurare i soliti ingorghi e le chiusure delle arterie locali, ma è soprattutto la notizia di un primo passo verso lo sblocco di una parte dei fondi del Masterplan, per la realizzazione dei tanto attesi parcheggi di scambio, che ha tranquillizzato i sindaci di Lettomanoppello, Roccamorice e Pretoro.

La riunione avuta con i rappresentanti dell'Azienda Regionale Attività Produttive (Arap) è stata giudicata positiva dal primo cittadino di Roccamorice, Alessandro D'Ascanio, "perché con ogni probabilità saremo noi Comuni gli enti appaltanti, che progetteranno e realizzeranno questi famosi parcheggi tanto necessari per il comprensorio. Questa è la nostra richiesta, a condizione che ci vengano trasferite le risorse finanziarie ormai ferme da anni, e abbiamo ottenuto un sì interlocutorio".

"Si tratta di una parte residua dei fondi del Masterplan, circa 2 milioni di euro per ciascuno dei tre Comuni interessati, per la realizzazione di circa 400/500 posti a parcheggio e il servizio navetta per raggiungere la stazione sciistica - specifica D'Ascanio - Restano ancora bloccati, tuttavia, gli altri fondi del Masterplan destinati a ulteriori servizi importanti come un nuovo impianto scioviario di collegamento e un sistema di innevamento".

Nonostante questo, la novità è salutata con trionfo dagli amministratori: "Forse siamo arrivati, finalmente, al punto di sblocco di questo lunghissimo stallo - aggiunge Diego Giangiulli, primo cittadino di Pretoro - Per troppo tempo ci siamo trovati costretti a far chiudere la strada per evitare problemi di ordine pubblico ogni fine settimana e ogni festività, per via dell'affluenza e della rapida saturazione del parcheggio che abbiamo, del tutto insufficiente".

(Ansa Abruzzo)