Daniela Torto: Â«Basta infortuni sul lavoro, urgente intervenireÂ»

«Ancora una volta dobbiamo registrare un grave infortunio sul lavoro – sottolinea Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle - è successo nell'officina di montaggio della Stellantis di Atessa».

«Come denunciano anche i sindacati, nonostante tutte le segnalazioni fatte nei mesi scorsi sui rischi in azienda, abbiamo un operaio che rischia l'amputazione di un dito perché non è stato fatto abbastanza per garantire la sicurezza dei lavoratori – dichiara la deputata abruzzese - bisogna dire basta, questa situazione non può più essere tollerata».

«L'azienda deve impegnarsi e deve intervenire anche il governo che, annunci a parte, in questi mesi si è letteralmente girato dall'altra parte: ci vogliono investimenti, ci vuole prevenzione e formazione» conclude Torto.