Avviso pubblico della Provincia di Chieti per elenchi informatici per affidamenti di lavori, servizi e forniture

Il settore 4 della Provincia di Chieti, in attuazione del nuovo Codice dei Contratti, ha pubblicato un avviso per la costituzione di due elenchi di operatori economici, uno per lavori e un altro per servizi, inclusi i servizi di ingegneria e architettura, e forniture.

Gli elenchi sono destinati agli affidamenti della Provincia di Chieti diversi dalle procedure aperte o ristrette, di importo inferiore alla soglia comunitaria come disposto dall'articolo 14 del Codice.

Gli elenchi saranno utilizzati per garantire i principi di risultato, accesso al mercato, trasparenza, concorrenza e rotazione, secondo quanto previsto dal nuovo Codice dei Contratti.

L'inserimento negli elenchi non costituisce avvio di procedure di affidamento né garantisce l'assegnazione di contratti, ma permette la partecipazione a future selezioni per l'affidamento di lavori o servizi e forniture nel rispetto delle normative vigenti.

Gli operatori economici interessati devono inviare la richiesta di abilitazione tramite la piattaforma telematica Tuttogare, accessibile all'indirizzo https://provinciachieti.stazioneappalti.it/archivio_albo/index.php

Le domande di iscrizione devono essere complete e conformi ai requisiti indicati nell'avviso pubblico, disponibile integralmente sulla homepage del sito della Provincia di Chieti e sul portale "Tuttogare".