«Sul Dopo di Noi i fondi ci sono, legge non sempre compresa nei territori»

«Sul 'Dopo di Noi' i fondi ci sono a sufficienza. Il problema, in realtà, è stato un altro nel passato: è stato che questa legge, devo dire anche molto innovativa, non è stata sempre capita come si doveva sul territorio. E quindi i fondi, come più volte ha sottolineato la Corte dei Conti, non erano stati spesi tutti. Adesso ha lavorato un tavolo ministeriale per una proposta di modifica di questa norma, in modo da poterne ampliare le maglie, per poterla migliorare e per rendere più facile attingere alle risorse e spenderle davvero per i progetti dei ragazzi». Lo ha detto, questa mattina, a Città Sant'Angelo la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, a margine dell'iniziativa "Stati Generali sulle Disabilità intellettive e Disturbo del Neurosviluppo", realizzata da Anffas Abruzzo in collaborazione con Anffas nazionale.

(Ansa Abruzzo)