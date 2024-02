«Subito il nuovo primario di Ginecologia»

Ostetricia e Ginecologia di Lanciano in primo piano nella prima visita di Flavia Pirola, nuovo Direttore Sanitario Asl, al “Renzetti”. È stata ricevuta dal Sindaco Filippo Paolini e dal coordinatore Raffaele Di Nardo, che insieme ai tecnici hanno effettuato un sopralluogo al cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

«Ho ricevuto rassicurazioni sui tempi - ha detto Pirola - e posso anticipare che tra un mese riusciremo a riaprire la parte ambulatoriale del reparto. Per degenze e blocco operatorio l’impresa appaltatrice ha rivisto il cronoprogramma riducendo i tempi: tutto sarà concluso in anticipo rispetto ai termini previsti, per cui entro l’estate avremo nuova Ginecologia e nuovo primario. Sono certa che l’attività potrà tornare a decollare, restituendo al reparto l’attrattività degna della sua storia».

A seguire sono stati visitati altri reparti,con particolare attenzione prestata alle tecnologie della Radiologia.

Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti

Direzione generale - Ufficio stampa e comunicazione