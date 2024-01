Nuovo polo dell’infanzia entro la primavera dell’anno prossimo

Primo passo per i lavori di costruzione del nuovo polo dell’infanzia in località Piazzano ad Atessa. È stato infatti aperto il cantiere nell’area ex gru, riporta il quotidiano Il Centro. Nell’ottobre 2022 l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Giulio Borrelli ha annunciato l’aggiudicazione del finanziamento del Ministero dell’Istruzione, che si aggiunge ad un precedente nell’ambito del PNRR, e il mese dopo il progetto è stato presentato in un incontro pubblico alla cittadinanza.

«Il polo dell’infanzia – ha sottolineato in occasione dell’aggiudicazione dei fondi del Ministero dell’Istruzione il Sindaco Giulio Borrelli - è una conquista moderna e all’avanguardia. È una struttura dedicata ai bambini e alle famiglie e, più in generale, è al servizio di tutto un territorio. Rappresenta un miglioramento nella qualità della vita dei più piccoli, degli educatori e di una intera popolazione».

«Il progetto prevede la realizzazione di una struttura dedicata alla fascia d’età 0-6 anni e potrà ospitare 120 bambini. Sarà edificata nell’area ex gru di Piazzano – riportò l’Amministrazione Comunale - sorgerà su due livelli, con piano terra interamente destinato ai bambini e un piano superiore per la parte amministrativa».

«Lo spazio esterno si prevede articolato in giardini e terrazzi di verde pubblico, destinati alle attività ricreative, spettacoli e proiezioni all'aperto – sottolineò la Giunta Borrelli - la realizzazione sarà effettuata secondo le regole della bioclimatica, l'uso di energie rinnovabili, la selezione di materiali ecosostenibili e garantirà l’avanguardia delle misure antisismiche».