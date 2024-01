Approvato progetto esecutivo lavori struttura per inclusione sociale ed asilo nido

È stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di San Vito Chietino il verbale della Giunta Comunale che ha approvato il progetto esecutivo delle opere previste con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per “inclusione e coesione”. Opere che rientrano nell’ambito della progettualità per la “coesione territoriale” e la “valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”.

Il progetto approvato prevede la realizzazione di una struttura a sostegno dell’inclusione sociale e asilo nido in località Strutte. L’intervento ha un costo stimato di 2.300.000 che verrà finanziato con fondi PNRR. Il progetto è rientrato nella graduatoria redatta tra coloro che hanno risposto all’avviso pubblico “per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”.

Il progetto prevede la costruzione di un immobile che accoglierà un asilo nido e un centro di ascolto ed inclusione sociale. L’edificio sarà ecosostenibile e avrà una sua “autonomia energetica”. Quest’opera si aggiunge ad altri interventi che verranno portati avanti nel 2024 finanziati con fondi PNRR e che interesseranno sempre l’edilizia scolastica.