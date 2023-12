Rinnovo consiglio provinciale, al voto 1249 amministratori dei 104 Comuni

Le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Chieti si terranno domani giovedì 21 dicembre dalle 8 alle 20 nel seggio unico istituito nella sala consiliare della Provincia in corso Marrucino 97. Sono chiamati ad esprimere un'unica preferenza tra i 24 candidati consiglieri delle due liste presentate 1249 elettori, ovvero gli amministratori dei 104 Comuni in rappresentanza dei 373.717 cittadini che compongono la Provincia di Chieti. Le operazioni di scrutinio saranno avviate alle ore 8 di venerdì 22, mentre la cerimonia di proclamazione dei 12 consiglieri eletti si terrà sabato 23 alle ore 10, sempre nella sala consiliare, alla presenza del Presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna e del Segretario generale Antonella Marra.

Le schede elettorali saranno cinque e di diversi colori, ciascuna a seconda della fascia di appartenenza del Comune in base alla popolazione: azzurra, fino a 3000 abitanti, per gli amministratori di 79 Comuni; arancione, da 3000 a 5000 abitanti, per 12 Comuni; grigia, da 5000 a 10000 abitanti, per 5 Comuni; rossa, da 10000 a 30000 abitanti, per 5 Comuni; verde, da 30000 a 100000 abitanti, per i tre Comuni di Chieti, Lanciano e Vasto.

Ciascun elettore esprime una preferenza per uno dei 24 consiglieri candidati delle due liste presentate, “Insieme per la Provincia di Chieti”e “La provincia che vogliamo”: il voto ha un corrispondente indice di ponderazione che rappresenta sostanzialmente il “peso del voto” di ciascun elettore, determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune in cui si è sindaci o consigliere.

Per agevolare la partecipazione al voto, è stato organizzato un servizio navetta gratuito da/per parcheggio "Provincia 2" in Piazza Venturi 4 a Largo Cavallerizza nei pressi di San Giustino che sarà attivo dalle 7.30 alle 21.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare la sezione dedicata del sito www.provincia.chieti.it/elezioni

Segue l’elenco dei nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale:

INSIEME PER LA PROVINCIA CHIETI

Ambrosini Valentina, nata a Atessa, il 23/04/1986, Consigliere Comune di Monteferrante;

Apilongo Marianna, nata a Atessa, il 20/07/1982, Consigliere Comune di Atessa;

Caporale Davide Loris, nato a Chieti, il 23/08/1970, Consigliere Comune di Lanciano;

Di Pasquale Silvia, nata a Guardiagrele, il 08/05/1978, Consigliere Comune di Chieti;

Di Roberto Barbara, nata a Chieti, il 15/09/1972, Consigliere Comune di Chieti;

La Verghetta Alessandro, nato a Ortona, il 24/02/1973, Consigliere Comune di Vasto;

Moro Carlo, nato a Lentella, il 22/11/1962, Consigliere Comune di Lentella;

Radica Angelo, nato a Tollo, il 27/02/1967, Sindaco Comune di Tollo;

Rondinini Andrea, nato a Chieti, il 04/05/1969, Consigliere Comune di Chieti;

Rossi Giusi, nata a Montebello sul Sangro, il 22/07/1975, Consigliere Comune di Montebello sul Sangro;

Scopino Arturo, nato a Montelapiano, il 20/11/1962, Sindaco Comune di Montelapiano;

Tiberini Massimo, nato a Casoli, il 01/10/1970, Sindaco Comune di Casoli.

LA PROVINCIA CHE VOGLIAMO

Carretta Claudio, nato a Ortona, il 11/05/1993, Consigliere Comune di Casacanditella;

Costa Stefano, nato a Chieti, il 21/04/1964, Consigliere Comune di Chieti;

Di Biase Carla, nata a Guardiagrele, il 26/05/1979, Consigliere Comune di Chieti;

Di Fabio Catia, nata a Sassuolo (MO), il 24/02/1978, Sindaco Comune di Monteodorisio;

Di Florio Graziana, nata a Lanciano, il 02/08/1971, Sindaco Comune di Cupello;

Di Mito Simone, nato a Atessa, il 17/09/1999, Consigliere di Fara San Martino;

Gianluca D'Intino, nato a Lanciano, l'08/08/1972, Consigliere Comune di Lanciano;

Elia Maria Rosaria, nata a Vibo Valentia, il 16/10/1974, Consigliere Comune di San Giovanni Teatino;

Sciulli Eufrasia, nata a Gamberale, il 12/11/1967, Consigliere Comune di Gamberale;

Tornese Stefano, nato a Atessa, il 24/11/1988, Consigliere Comune di Casalanguida;

Laudadio Andrea, nato a Lama dei Peligni, il 15/04/1969, Consigliere Comune di Lama dei Peligni;

Di Nardo Rinaldo, nato a Gamberale, il 26/02/1963, Consigliere Comune di Gamberale.