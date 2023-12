Inaugurate le nuove targhe per il Corso in Diritto dell’Ambiente e dell’Energia

Giornata importante per il nuovo corso in “Diritto dell’Ambiente e dell’Energia” dell’Università degli studi di Teramo, le cui lezioni in corso di svolgimento a Lanciano all’interno del Palazzo degli Studi.

Nella giornata di lunedì, 18 dicembre, sono state apposte all’ingresso del Palazzo le targhe del corso di laurea e dell’università in occasione dei primi esami, sostenuti dagli studenti in trepidante attesa per la loro prima sessione.

All’inaugurazione delle targhe erano presenti il rettore dell’ateneo teramano, Dino Mastrocola, l’assessore regionale all’energia, Nicola Campitelli, e l’assessore comunale con delega alla transizione ecologica e all’innovazione tecnologica, Tonia Paolucci.

"È sempre gratificante vedere le proprie idee prendere forma!" ha affermato l’assessore Campitelli. - Nel giorno della prima sessione di esami abbiamo inaugurato le due targhe universitarie che non sono solo due pezzi di plastica appesi al muro ma rappresentano una mia idea realizzata che sta già portando i primi risultati.”

“Il corso di studi è frequentato da circa 100 studenti – spiega l’assessore - non solo abruzzesi ma anche di altre regioni portando un concreto beneficio anche nel tessuto socio-economico territoriale. Ancora una volta un segnale importante da parte del Governo del Presidente Marsilio che concretizza idee in progetti lungimiranti per far crescere e sviluppare il nostro territorio"