Fossacesia pronta a recepire nuova legge urbanistica Abruzzo

Comune pilota in Abruzzo, Fossacesia (Chieti) si candida a recepire con tempestività le nuove norme del Piano Urbanistico Regionale, e conseguentemente, a capire le misure introdotte dalla nuova legge urbanistica.

È la proposta avanzata dall'Amministrazione comunale al presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, e all'assessore all'Urbanistica, Nicola Campitelli.

La richiesta è stata avanzata in quanto , entro i primi mesi del 2024 Fossacesia dovrebbe adottare il nuovo Piano Regolatore Generale, già completato un anno fa, e con la nuova Legge urbanistica regionale, in corso di pubblicazione, il Comune si troverà nella condizione di dover procedere ad affidare un nuovo incarico al progettista, perché lo riadegui alle nuove prescrizioni introdotte. "Ciò comporterà spese aggiuntive per il nostro ente - sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - che il nostro comune, come molti altri, in considerazione delle poche risorse disponibili, non potrà sopportare. Il nostro Prg tra l'altro è frutto della sintesi di incontri, riunioni e confronti anche con altri Enti pubblici per rispondere al meglio allo sviluppo che la città sta conoscendo e rimodularlo significherebbe ricominciare tutto il lavoro già svolto. Per queste ragioni, abbiamo avanzato la proposta che da Fossacesia parta un'iniziativa tesa a conoscere la pianificazione da porre in essere con la nuova Legge Urbanistica regionale e tra l'altro la possibilità di ottenere un contributo tecnico e finanziario da parte della Regione per mettere in condizione le amministrazioni comunali che si trovano nella nostra stessa condizione di definire in tempi rapidi il procedimento di adozione dei nuovi Prg. Noi abbiamo la proposta di Piano ferma da anni perché eravamo in attesa di questa nuova legge".

(Ansa Abruzzo)