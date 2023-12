Rocca San Giovanni punta a riconquistare la Bandiera Blu

L’Amministrazione comunale di Rocca San Giovanni, a distanza di 9 anni dall’ultima assegnazione, ha avviato un programma di azione volto all’ottenimento della Bandiera Blu per la municipalità della Costa dei Trabocchi.

Come indicato nelle linee programmatiche di mandato, ha così posto al centro dell’azione amministrativa la volontà di promuovere una territorializzazione dello sviluppo sostenibile e sin dall’incipit ha inteso focalizzare, quale obiettivo prioritario, l’ottenimento del riconoscimento della "Bandiera Blu", quale marchio di qualità di formidabile valore per certificare la qualità amministrativa stessa del territorio.

E’ così nato il Patto di comunità per la Bandiera Blu di Rocca San Giovanni. Le misure attivate si sono mosse nel solco del Goal 4 dell'Agenda 2030 "Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti" ed in linea con la previsioni del Green Deal UE e del PNRR Nazionale (Missione 2) al fine di concorrere agli obiettivi di transizione ecologica. Interventi, quindi, capaci di strutturare percorsi idonei a favorire sia un arricchimento della consapevolezza nella cittadinanza e sia a stimolare un accrescimento della capacità di resilienza reale attraverso un'implementazione della co-responsabilizzazione collettiva rispetto alle emergenze naturali.

L'obiettivo cardine è, quindi, individuabile nella costruzione di un'agorà pubblico permanente capace di farsi Comunità educante per mezzo di continui processi di concertazione e bilanciamento decisionale fra istanze pubbliche e necessità "reali", sia ambientali che sociali.

Le iniziative sono state declinate in appuntamenti di educazione ambientale, incontri con i portatori di interesse, sistemazione infrastrutturali e potenziamenti dei servizi.

L’educazione ambientale ha visto protagoniste le scuole in attività laboratoriali e didattiche per il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità quali l’acqua pulita, le forme di energia sostenibile, rendere le municipalità sicure e rispettose dell’ambiente, produrre e consumare in modo responsabile non sprecando cibo, adeguarsi al cambiamento climatico, tutelare la biodiversità marino costiera e terrestre.

Se ti trovi a Rocca San Giovanni devi sapere che sei in un Comune dove si opera per ottenere il riconoscimento della Bandiera Blu. Se sei un turista, trascorrerai le tue vacanze in una località in cui l'ambiente è rispettato, se sei residente sai che il tuo Comune si adopera per uno sviluppo del territorio compatibile con l'ambiente.

L’Amministrazione Comunale