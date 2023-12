Elezioni regionali, ufficiali le candidature di Bomba e Campitelli

Sono stati ufficializzati i candidati della provincia di Chieti che correranno nelle liste di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali a sostegno dell’uscente presidente della Regione Marco Marsilio. Terminati i congressi provinciali sono state rese note le liste dei candidati con un comunicato stampa del Senatore e segretario regionale del partito, Etelwardo Sigismondi.

“Si tratta di nomi fortemente rappresentativi del territorio – ha dichiarato Sigismondi – e di grande competenza amministrativa. Molti di loro, infatti, hanno già esperienze elettive, come i consiglieri regionali uscenti, ai quali si uniscono esponenti espressione della società". “Ringrazio i candidati delle nostre liste e tutti coloro che avevano dato la disponibilità a far parte del progetto. Nei prossimi giorni – ha aggiunto Sigismondi – presenteremo i candidati alla stampa, con singoli eventi per dare voce diretta ai territori”.

Nella provincia di Chieti correranno Paolo Bomba, assessore al comune di Lanciano, Nicola Campitelli, assessore uscente eletto nelle liste della Lega, Carla Di Biase, consigliere di opposizione al comune di Chieti, Tiziana Magnacca, ex sindaca di San Salvo, Francesco Prospero, consigliere di opposizione al comune di Vasto, Antonio Tavani, sindaco di Fara San Martino e coordinatore provinciale del partito, Franco Vanni, capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Ortona, e Carla Zinni, vicesindaco di Casalbordino.