Elezioni provinciali, depositate le liste

Sono scaduti oggi a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste alle elezioni di secondo livello (votano sindaci e consiglieri dei comuni) per il rinnovo del consiglio provinciale di Chieti. L’attuale consiglio era stato eletto insieme al Presidente nel dicembre 2021 ma la legge stabilisce durate diverse per i mandati: quattro anni per il Presidente, due per i consiglieri. Il prossimo 21 dicembre si apriranno le urne quindi per il solo rinnovo del consiglio. Il seggio verrà aperto nella sala consiliare provinciale a Chieti e si potrà votare dalle ore 8 alle ore 20.

Questi i candidati delle due liste depositate:

“Insieme per la Provincia”: Valentina Ambrosini (Monteferrante), Marianna Apilongo (Atessa), Davide Loris Caporale (Lanciano), Silvia Di Pasquale (Chieti), Barbara Di Roberto (Chieti), Alessandro La Verghetta (Vasto), Carlo Moro (Lentella), Angelo Radica (Tollo), Andrea Rondinini (Chieti), Giusi Rossi (Montebello sul Sangro), Arturo Scopino (Montelapiano), Massimo Tiberini (Casoli);

"La Provincia che vogliamo": Claudio Carretta (Casacanditella), Stefano Costa (Chieti), Carla Di Biase (Chieti), Catia Di Fabio (Monteodorisio), Graziana Di Florio (Cupello), Simone Di Mito (Fara San Martino), Gianluca D’Intino (Lanciano), Elia Maria Rosaria (San Giovanni Teatino), Eufrasia Sciulli (Gamberale), Stefano Tornese (Casalanguida), Andrea Laudadio (Lama dei Peligni), Rinaldo Di Nardo (Gamberale).

«Colgo l’occasione di questa scadenza per indirizzare un caloroso saluto di ringraziamento a tutto il Consiglio provinciale che in questi due anni ha contribuito in maniera determinante al governo dell’ente che ho l’onore di presiedere. Dai rispettivi schieramenti politici tutti i Consiglieri hanno operato nell’unico interesse della comunità provinciale, sostenendo e stimolando l’azione di governo con fattiva collaborazione – ha dichiarato il Presidente della Provincia Francesco Menna - nel corso dell’ultimo Consiglio provinciale, tenutosi ieri a Chieti, ho espresso i miei sentimenti di gratitudine al consigliere dimissionario Marco Filippo Di Giovanni, il quale ha ricoperto il ruolo di Consigliere con impegno e dedizione negli ultimi due anni con le deleghe di Bilancio e Finanze, Politiche Energetiche, Patrimonio, Avvocatura, Società partecipate, Rapporti sindacali, Innovazione, Legalità, Sicurezza. Ho salutato con un caloroso benvenuto la Consigliera Silvia Di Pasquale, la quale ha assunto ufficialmente il proprio ruolo all'interno del Consiglio provinciale per la prima volta a seguito delle dimissioni di Di Giovanni».

Il Presidente Menna ha esteso il suo ringraziamento a «tutti i Consiglieri provinciali, sia di maggioranza che di minoranza. In particolare, a coloro che dopo questi due anni a servizio della comunità provinciale non saranno ricandidati e continueranno a lavorare nei rispettivi consigli comunali: Eugenio Caporella, Sergio Furia, Guido Giangiacomo e Giuseppe Luciani. A loro e a tutto il Consiglio provinciale 2021-2023 il mio sentito ringraziamento a nome della Provincia tutta».