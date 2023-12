Avviso pubblico per gestione Segretariato sociale e altri servizi in forma associata

Il Comune di Lanciano ha pubblicato sul sito web istituzionale l’avviso preinformativo – indagine di mercato per la gestione del segretariato sociale e altri servizi in forma associata con altri comuni.

Rispondendo all’avviso è possibile comunicare la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla successiva fase della procedura di contrattazione per “l’affidamento, tramite il portale Consip del Mepa” dell’appalto per la gestione associata dei servizi “Segretariato sociale, PUA/UVM, Servizio sociale professionale, assistenza domiciliare educativa minori (ADM), supporto Ufficio di Piano (SUP)” nei comuni dell’ADS 11 Frentano (Lanciano, Fossacesia, Castel Frentano, Frisa, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino e Treglio).

L’affidamento durerà dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2026, la scadenza dell’avviso è le ore 12 del 15 dicembre. Il testo dell’avviso integrale e il fac simile per la presentazione delle manifestazioni d’interesse sono disponibili al link https://www.lanciano.eu/c069046/po/mostra_news.php?id=1252&area=H .