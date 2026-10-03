'Bruciando' è il primo singolo di lecosescomode, progetto solista del lancianese Lorenzo Bruccoleri

E' uscito il 2 ottobre "Bruciando", il primo singolo di lecosescomode, nuovo progetto solista del lancianese Lorenzo Bruccoleri. Un brano che nasce dal confronto con la depressione e con quei rapporti umani che, lentamente, possono trasformarsi in qualcosa di tossico senza che si riesca davvero a lasciarli andare.

Al centro del brano c’è la paura di perdere una persona, anche quando il rapporto non è più quello di prima. Nel ritornello, bruciare l’ultimo ricordo diventa così una metafora: bruciare i ricordi belli per smettere di aggrapparsi a ciò che è stato, lasciando che la tossicità diventi quasi una routine, qualcosa di familiare a cui continuare a tornare.

Musicalmente, il brano si muove tra emo trap e pop punk, alternando effetti vocali e melodie più intime a momenti dal respiro pop, soprattutto nel ritornello. Una contaminazione che accompagna il contrasto tra fragilità emotiva e bisogno di continuare.

Con "Bruciando", lecosescomode inaugura il proprio percorso mettendo al centro emozioni scomode, senza cercare di renderle più semplici di quello che sono.

Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Link: https://linktr.ee/lecosescomode

«I diciott’anni e la fine dell’adolescenza, la pressione addosso, le leggi morali e la crescita, anno dopo anno… questa è -spiega Lorenzo- la mia routine. In un mondo che va sempre più veloce, voglio essere lento, godermi le cose belle e quelle brutte, in maniera umana, senza crescere forzatamente. “Bruciando” è un piccolo frammento di tutto ciò e mi ha aiutato molto… felicissimo che, da oggi, sia anche vostro».