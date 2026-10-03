“Notte di giugno. Per Antonio Russo e questa nostra Repubblica” è un atto unico di Vita, di Creazione, di Liberazione, di Nascita.

Racconta la vita coraggiosa ed esemplare del giornalista abruzzese Antonio Russo, in una suggestiva cornice di associazioni e rimandi che ci portano dalla nascita di questa nostra Repubblica nel giugno di ottant’anni fa, agli ultimi sanguinosi conflitti del Novecento nei Balcani e nel cerchio di gesso del Caucaso.

Per far comprendere alle nuove generazioni il senso profondo e vero della Vita, attraverso lo sguardo di chi nei momenti più bui e tragici non si è mai voltato dall’altra parte, ma ha saputo guardare l’abisso della guerra fino in fondo, riallacciando i fili spezzati dell’Umanità e dandone così la più alta testimonianza.

La scenofonia sarà inserita in un prezioso corredo di documenti rarissimi e di splendide fotografie edite ed inedite di Antonio Russo, Salvatore Andreola, Federico Patellani, Tullio Farabola, Helmut Morganti e Mauro Fiorese.

Nessuno di noi potrà mai dimenticare questa Notte di giugno (Gianni Rodini).

Appuntamento per la presentazione venerdì 16 ottobre, alle ore 16, all'Auditorium del Polo liceale ‘Pantini-Pudente’ di Vasto.