Doppio live con I Malati Immaginari e Ianez

Giovedì 30 aprile I Malati Immaginari saranno in concerto al Mellow Mood di San Salvo per il live di presentazione di “Emoglobina”, il nuovo singolo pubblicato dal duo vastese. La serata sarà un release party dedicato al nuovo brano e, più in generale, al nuovo percorso artistico del duo, formato dal cantautore Dario Parascandolo e dal producer Vrace (Valerio Racciatti), che porterà sul palco una scaletta tra elettronica, darkwave e repertorio recente.

Reduce da una intensa attività live in tutta Italia, il duo abruzzese prosegue così il percorso dal vivo che accompagna l’uscita di “Emoglobina”, singolo che anticipa il primo album de I Malati Immaginari attualmente in lavorazione.

Ad aprire il concerto sarà il cantautore Ianez, che presenterà dal vivo l'album d'esordio "Cattivi Praticanti", un disco esplora le contraddizioni, le fratture sociali, politiche ed emotive del presente con uno sguardo lucido e diretto. Il disco fonde cantautorato, elettronica, rock e spoken word, includendo singoli passati e brani inediti.

L’appuntamento è alle ore 22, con ingresso libero.

Mellow Mood

Via Grasceta 48, San Salvo

Venerdì 30 aprile, ore 22

Ingresso libero