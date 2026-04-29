Fossacesia e San Vito, stazioni ferroviarie inaccessibili. I sindaci tornano a sollecitare interventi urgenti dopo anni di attesa

I sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e San Vito Chietino, Emiliano Bozzelli, tornano a sollecitare interventi urgenti per risolvere le persistenti problematiche di accessibilità delle stazioni ferroviarie “Fossacesia-Torino di Sangro” e “San Vito-Lanciano”, evidenziando che, nonostante le richieste inoltrate nel corso degli anni, la situazione non ha visto miglioramenti sostanziali.

Le due stazioni, inaugurate nel 2005, continuano a presentare notevoli barriere architettoniche e una mancanza di servizi igienici adeguati, impedendo l'accesso agevole a persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM).

Non solo le segnalazioni dei cittadini, ma anche le istanze formali delle Amministrazioni comunali, sono rimaste inascoltate: a novembre scorso i due sindaci hanno inviato a RFI-Rete Ferroviaria Italiana una richiesta d'incontro ufficiale, al fine di discutere le soluzioni necessarie e i tempi per l'eliminazione delle barriere architettoniche; tuttavia, nonostante la gravità della situazione, a oggi non è stato fissato alcun appuntamento né sono stati forniti riscontri concreti.

«Da troppo tempo attendiamo risposte concrete su una problematica che non può essere ulteriormente procrastinata. Le stazioni ferroviarie di Fossacesia e San Vito Chietino, pur essendo infrastrutture di fondamentale importanza per il nostro territorio, non sono accessibili alle persone con disabilità, e ciò crea ingiustificate difficoltà a un'ampia fetta di cittadini e turisti», dichiarano i sindaci di Fossacesia e San Vito Chietino.

«La situazione - aggiungono Di Giuseppantonio e Bozzelli - è ormai intollerabile. Le soluzioni ipotizzate fino a oggi, inclusa la possibilità di un servizio di assistenza su prenotazione, sono insufficienti o mai attuate, e comunque non risolvono in modo strutturale i problemi di accessibilità. Il nostro impegno è massimo, e continueremo a sollecitare con determinazione un incontro urgente con i vertici di RFI. È fondamentale che vengano adottati interventi risolutivi, non solo per abbattere le barriere architettoniche, ma anche per dotare le stazioni di servizi igienici adeguati, come richiesto dalla normativa. È un intervento che riguarda la dignità delle persone e la qualità dell’offerta turistica del nostro territorio.»

Le Amministrazioni comunali non escludono ulteriori azioni qualora non dovessero arrivare risposte tempestive e concrete. Intanto, invitano i vertici di RFI a fissare un incontro quanto prima, per risolvere definitivamente la questione.