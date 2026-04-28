Banda Piazzolla lancia "La Presentosa", un viaggio cinematografico tra il respiro del mare e i battiti del cuore d'Abruzzo

Pino Piazzolla e la sua Banda Piazzolla annunciano l’uscita del nuovo progetto audiovisivo "La Presentosa". Il brano, interpretato dalla voce magnetica di Romina Vallese, non è solo una canzone, ma un omaggio visivo e sonoro a uno dei simboli più iconici e profondi dell’identità abruzzese.

Il Gioiello: un'eterna promessa tra i flutti

Al centro del racconto infatti troviamo la Presentosa; per i più giovani, che forse ne hanno ammirato la forma nelle vetrine degli orafi senza conoscerne la genesi, la Presentosa è molto più di un ornamento. Reso celebre anche dalle parole di Gabriele D’Annunzio nel Trionfo della morte, questo ciondolo in filigrana d'oro o argento, solitamente a forma di stella, veniva donato un tempo alle giovani promesse spose. Il nome deriva da una parola, “la presentenza”, cioè la presentazione della ragazza appena fidanzata al gruppo sociale.

In questa produzione, la Banda Piazzolla aggiunge un elemento di grande impatto: sotto i due cuori della tradizione, pulsa l’effigie di un bastimento. È il simbolo del legame indissolubile tra chi resta ad aspettare sulla terraferma e chi sfida il mare, rendendo il gioiello il vero custode di una promessa che naviga oltre gli oceani e il tempo.

Una visione onirica sospesa nel tempo

Il videoclip, diretto e montato da Pino Piazzolla, è un’opera di grande respiro cinematografico. La narrazione si muove su due piani temporali che si fondono armoniosamente: la nitidezza contemporanea delle riprese di Romina Vallese al porto di Vasto si intreccia con suggestive ricostruzioni oniriche degli anni '30.

Attraverso una sapiente regia digitale e una visione pittorica della memoria, il video ridà vita a un'epoca lontana, trasformando i ricordi in immagini soffici e sognanti. Ogni fotogramma è stato curato per evocare quel senso di nostalgia e appartenenza che caratterizza il molo di Punta Penna, luogo dell'anima dove il passato torna a parlare al presente.

“Vogliamo che le nuove generazioni riscoprano la bellezza dei nostri simboli attraverso un linguaggio moderno ma rispettoso della storia," dichiara Pino Piazzolla. "La Presentosa è un manifesto di amore e di attesa che abbiamo provato a raccontare con una sensibilità senza tempo.”

Il video è disponibile su YouTube e sulle pagine social ufficiali della Banda Piazzolla al seguente link: https://youtu.be/GvqH788-PEA