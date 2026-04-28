I motori non conoscono barriere, appuntamento a Ortona

Il 17 Maggio, lâ€™ASD Mini Speed, in collaborazione con FISAPS e lâ€™Officina Aldo Zamponi, vi invita a una giornata all'insegna dellâ€™inclusione e dell'adrenalina!
Vogliamo che la pista sia di tutti. Per questo abbiamo preparato una flotta speciale:
5 Go Kart con comandi al volante: per guidare in totale autonomia.
2 Go Kart biposto: per vivere lâ€™emozione della velocitÃ al fianco di un pilota esperto (ideale per chi non puÃ² o non se la sente di guidare).
Dove: Pista mini speed Ortona
Orario: Dalle 11:00 alle 17:00
Buffet: Offerto a tutti i partecipanti utilizzatori!
Tel. 347-5851702
LA PRENOTAZIONE Ãˆ OBBLIGATORIA
I posti sono limitati. Assicurati il tuo turno cliccando qui:
https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/252033/1/DqjILoOgaxmh0BL9gRAh
Vi aspettiamo per scalfire l'asfalto insieme!