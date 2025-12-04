Max Ionata in concerto ad Atessa, il 12 dicembre l'appuntamento

Il 12 dicembre il cielo di Atessa si prepara a brillare di una luce speciale: quella di Max Ionata, uno dei più grandi sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea, che torna ad esibirsi nella sua città natale per un evento dal significato profondo, artistico e umano.

Il Teatro Comunale diventerà il luogo in cui musica, emozioni e memoria si incontrano. Un ritorno atteso, sentito, che riporta ad Atessa un artista capace di portare il nome del nostro territorio nei jazz club e nei festival di mezzo mondo.

Un talento nato ad Atessa, applaudito nel mondo

Classe 1972, Ionata ha costruito una carriera straordinaria che lo ha portato sui palchi internazionali più prestigiosi, conquistando pubblico e critica in Europa, Asia e Stati Uniti. Ha pubblicato oltre settanta dischi e collaborato con alcuni dei musicisti più influenti del panorama jazz mondiale.

La stampa specializzata – dalla rivista “Jazzlife” in Giappone agli osservatori europei – lo descrive come un artista capace di “aprire nuove frontiere nel jazz”.

Nonostante una carriera globale, il legame con la sua terra resta intatto.

Un concerto che è anche un abbraccio alla comunità

La serata del 12 dicembre non è solo un appuntamento musicale: è un momento di riconnessione, un ritorno a casa, un’occasione per tutta la comunità di ascoltare dal vivo un artista che continua a portare Atessa nel mondo.

Un evento da vivere, da ricordare e da condividere.

