“Il sogno che diventa famiglia": a Fossacesia un pomeriggio di spiritualità, accoglienza e testimonianza

Nel pomeriggio del 29 dicembre, vigilia della prima domenica d’Avvento, l’Ufficio di Pastorale Familiare della diocesi Chieti-Vasto ha promosso un incontro di spiritualità e condivisione nel Centro pastorale di Fossacesia, dal titolo “Il sogno di Giuseppe – Storie che diventano famiglia”.

L’appuntamento si è aperto con la riflessione del biblista Don Giuseppe De Virgilio, docente di Nuovo Testamento e Teologia Biblica, che ha guidato i quasi cento partecipanti in un percorso tra le figure di Giuseppe, sposo di Maria, e di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Due uomini diversi, uniti dalla capacità di custodire sogni che diventano storia di salvezza. De Virgilio ha consegnato ai presenti le quattro “S” della famiglia cristiana: “Sogno, Segno, Servizio e Silenzio“, quest’ultima profondamente legata alla vicenda del Santo patriarca.

A seguire, la testimonianza intensa e coinvolgente dei coniugi Giancarlo e Letizia Diodati, membri dell’associazione Famiglie per l’accoglienza. La coppia ha ripercorso la propria esperienza di famiglia aperta e generativa: l’accoglienza di ragazze e mamme con bambini, fino all’adozione di un figlio nato con una patologia importante. Una narrazione autentica, capace di alternare emozione e sorriso, che ha profondamente toccato l’assemblea.

Il pomeriggio è proseguito nella chiesa del Santissimo Rosario con la preghiera dei vespri, accompagnata da una semplice liturgia della luce e arricchita dal dono preparato dai bambini insieme agli educatori di Animatema, giovani formati attraverso specifici percorsi diocesani o nazionali che durante eventi o incontri di formazione per genitori e coppie, i bambini e ragazzi abbiano un loro percorso parallelo con lo stesso tema, con attività adatte alle diverse fasce d’età.

L’incontro si è concluso in un clima di fraternità, con un momento di convivialità caratterizzato da buon cibo, musica e un’atmosfera di gioiosa condivisione.



