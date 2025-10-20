Costituzione del Coro Polifonico “Città di Fossacesia" con direzione del Maestro Angelo Tristani

L’Amministrazione comunale di Fossacesia, nell’ambito delle attività culturali e di coesione sociale, ha avviato la costituzione del Coro Polifonico “Città di Fossacesia”, un progetto volto a ricostruire una tradizione musicale importante per la città. Il coro sarà guidato dal Maestro Angelo Tristani, che ha generosamente offerto la propria disponibilità e competenza per dare nuovo slancio alla vita culturale del territorio, mettendo a frutto anche la sua esperienza nella direzione di cori folkloristici.

Il primo appuntamento sarà il Concerto di Natale: il repertorio comprenderà brani natalizi classici e sacri, oltre a celebri successi internazionali come “The Sound of Silence” e un medley dei Beatles armonizzato dallo stesso Maestro. Dopo le festività, il percorso musicale del coro continuerà con un viaggio attraverso le sonorità della tradizione popolare abruzzese e napoletana, includendo brani come “A Lu trabocche Lu Pescatore” su testo di Nino Saraceni, insieme ad altri canti del patrimonio meridionale.

“Con questa iniziativa Fossacesia ritrova un’importante forma di aggregazione culturale e sociale. Ringrazio il Maestro Tristani per l’impegno e la passione che sta mettendo in questo progetto - dichiara il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Dopo il successo di eventi regionali come ‘La Notte dei Serpenti’ di Pescara, che ha riportato alla luce la musica popolare abruzzese coinvolgendo artisti di fama nazionale e attirando l’attenzione su un patrimonio ricco e spesso dimenticato, anche la nostra città vuole fare la sua parte nella valorizzazione delle radici musicali del territorio”.

“Costituire un coro significa creare uno spazio dove le persone possono incontrarsi, condividere emozioni, crescere insieme e riscoprire il piacere del canto collettivo. È un’esperienza che unisce, educa e fa bene alla nostra città. Sono felice che Fossacesia possa offrire questa opportunità grazie all’entusiasmo dei cittadini e alla disponibilità del Maestro Tristani”, ha aggiunto l’assessora alla Cultura Maura Sgrignuoli.

Le iscrizioni al coro sono aperte a tutti. Per informazioni e adesioni è possibile contattare l'assessore Maura Sgrignuoli al numero 338 968 0702 oppure il Maestro Angelo Tristani al 347 844 6840 o scrivendo a segreteriasindaco@fossacesia.org



