Aeroporto dâ€™Abruzzo verso il milione di passeggeri: superato il record del 2023

Lo scalo regionale ha giÃ registrato 874.900 passeggeri al 10 ottobre 2025, superando cosÃ¬ il totale dellâ€™intero anno 2023, che si era fermato a 872.701.
Secondo i dati diffusi dalla societÃ di gestione, con lâ€™attuale ritmo di traffico si prevede di raggiungere il milione di transiti giÃ entro novembre, chiudendo lâ€™anno intorno a 1,1 milioni.
Lâ€™incremento Ã¨ stato alimentato dallâ€™espansione delle rotte operate da grandi compagnie low-cost, oltre al contributo dei voli charter. Nei primi nove mesi dellâ€™anno si Ã¨ registrato un aumento del 24,5 % rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre il solo mese di settembre ha fatto segnare un +38 % con oltre 127.000 passeggeri in transito.
A favorire lo sviluppo del traffico Ã¨ stata anche la politica regionale che ha ridotto le tasse addizionali per i voli, rendendo lo scalo piÃ¹ competitivo nei confronti di altri aeroporti.
Dalla societÃ di gestione arriva lâ€™interpretazione: Â«Un risultato che conferma il ruolo strategico dello scalo regionale nello sviluppo economico e turistico della regioneÂ», si legge nella nota.