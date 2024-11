Alessandra Colacarlo, di Casoli, brilla a 'The Voice Kids'. La soddisfazione di Auro Zelli

"Ieri sera è stato un momento speciale: una delle mie straordinarie allieve, Alessandra Colacarlo, ha incantato il pubblico di The Voice Kids su Rai Uno.

Una giovanissima interprete con le idee chiarissime e un talento che non smette mai di sorprendere. Come suo Vocal Coach, è un privilegio vederla crescere e brillare su un palco così importante. Quando i miei allievi cantano, portano con sé frammenti della mia passione, esperienza e del lavoro condiviso. In bocca al lupo, Ale! Siamo tutti con te, pronti a emozionarci ancora".

Così Auro Zelli, maestro di musica sansalvese, che segue la giovane casolana, 14enne. Per Zelli un'altra grande soddisfazione dopo quella con la giovane vastese Emma Buscaglia nella scorsa edizione del format televisivo condotto da Antonella Clerici.

La presentazione di Alessandra Colacarlo (clicca qui)

L'esibizione (clicca qui)