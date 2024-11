Assemblea pubblica sulla sicurezza: consigli e indicazioni ai cittadini sui comportamenti in caso di truffe e furti

Si è svolta l’Assemblea pubblica organizzata dall’Amministrazione comunale, d’intesa con i Carabinieri, sul tema della sicurezza in Atessa. I molti cittadini presenti all’incontro, dopo l'introduzione del Sindaco Giulio Borrelli che ha illustrato la situazione registrata nelle ultime settimane e i sentimenti di preoccupazione di larghi settori della popolazione, hanno avuto modo di ascoltare suggerimenti e indicazioni dei militari dell’Arma.

Il Comandante della Compagnia di Atessa, Francesco Giovine, ha ricordato i dati statistici sugli episodi criminosi nella nostra provincia, che non indicano un incremento della criminalità, e ha dato consigli e indicazioni precise su come comportarsi e – soprattutto – come NON comportarsi in caso di furti e truffe.

Tra i suggerimenti, il Comandante ha spiegato l’importanza delle segnalazioni fatte al numero unico di pronto intervento, 112, e invitato la cittadinanza a evitare il “fai da te”. Un focus è stato dedicato anche ai mezzi di comunicazione, chat e gruppi social, erroneamente utilizzati per segnalare o dare informazioni (spesso imprecise) che contribuiscono sovente solo a fornire informazioni ai malviventi. Giovine ha inoltre sottolineato l’importanza del dialogo tra cittadini e Forze dell’ordine e la collaborazione dell’intera Comunità.

Il maresciallo Umberto Giannico, Comandante di Stazione, ha invece parlato delle truffe agli anziani, di come riconoscerle ed evitare di rimanerne vittima.

Al termine degli interventi dei Carabinieri, si è aperto un vivace dibattito con i cittadini che hanno manifestato chiaramente la loro paura di subire aggressioni ed eventuali ripercussioni alle denunce.

Nel suo intervento, il Sindaco – che ha invitato tutti a collaborare senza paura e con fiducia nelle Istituzioni- ha evidenziato l’importanza dei problemi posti dai cittadini e ringraziato tutti i partecipanti e i Carabinieri per la disponibilità e l’apertura al dialogo con la cittadinanza.

“Alcune statistiche - ha evidenziato Borrelli - sembrano rassicuranti, ma i reati sono sempre troppi. Il problema è che tra i dati statistici e la percezione che i cittadini hanno dei fatti accaduti, c’è un forte distacco. Ecco perché non possiamo esimerci dal rispondere, come abbiamo fatto con questa assemblea popolare, ad alcune domande”.

Il Sindaco ha anche informato che, in Atessa, dopo la riunione dello scorso 7 novembre con il Prefetto e il Comitato per l’ordine e la sicurezza – a cui ha preso parte insieme con il Vicesindaco Orfeo - è stato raddoppiato il numero di pattuglie in circolazione e intensificato il servizio di controllo del territorio.